На площадке Правительства обсуждали меры поддержки граждан республики. В частности, речь шла о механизмах, которые может предложить государство для того, чтобы уберечь доходы населения от обесценивания в условиях нестабильно работающей экономики республики и ситуации на мировых валютных рынках, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
В совещании приняли участие первый Вице-премьер – министр финансов Татьяна Кирова, министр по социальной защите и труду Елена Куличенко и первый заместитель председателя ПРБ Алексей Мельник.
В повестке – выплаты гражданам, которые проживают в республике, но получают пенсию по законодательству другого государства. Напомним, неделю назад Глава Правительства поручил профильному ведомству разработать эффективный механизм компенсации приднестровцам. Минсоцзащиты совместно с ПРБ провело работу и необходимый механизм найден, рассказала Елена Куличенко.
Предлагается компенсировать пенсионеру потери из-за разницы в курсе. Финансирование доплаты будет проходить по курсу на дату зачисления пенсии. Специалисты отмечают, что государство гарантирует выплату не ниже приднестровской пенсии, которую он получал до перехода.
«Размеры будут выравнены с приднестровской ранее получаемой пенсией и при этом акцентирую внимание, что мы проведём индексацию их реальных размеров, которые были на момент перехода, - рассказала министр по социальной защите и труду. – Он (прим. механизм) не компенсирует потери пенсии данному пенсионеру, но не допускает снижения уровня пенсии ниже приднестровской».
В свою очередь Александр Мартынов нацелил на эффективную работу нового механизма компенсаций и отметил, что были созданы все необходимые резервы в республиканском бюджете для проведения таких выплат.
«В условиях нестабильности экономики основная задача Правительства и государства заключается в том, чтобы минимизировать потери наших граждан и в том числе, конечно же, пенсионеров. Поэтому согласно тому механизму, который вы обозначили, формируйте законопроект. Сегодня будем ходатайствовать перед Администрацией Президента о внесении этого проекта в Верховый Совет в режиме законодательной необходимости, так чтобы в среду был рассмотрен и подписан, и мы приступили к выплате компенсации уже по итогам марта месяца», - отметил в завершении совещания Глава Правительства.