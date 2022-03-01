Dnestr.TV

 
0

Получателям пенсий иностранного государства в Приднестровье компенсируют потери из-за разницы в курсе валют

Получателям пенсий иностранного государства в Приднестровье компенсируют потери из-за разницы в курсе валют

На площадке Правительства обсуждали меры поддержки граждан республики. В частности, речь шла о механизмах, которые может предложить государство для того, чтобы уберечь доходы населения от обесценивания в условиях нестабильно работающей экономики республики и ситуации на мировых валютных рынках, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.

В совещании приняли участие первый Вице-премьер – министр финансов Татьяна Кирова, министр по социальной защите и труду Елена Куличенко и первый заместитель председателя ПРБ Алексей Мельник.

В повестке – выплаты гражданам, которые проживают в республике, но получают пенсию по законодательству другого государства. Напомним, неделю назад Глава Правительства поручил профильному ведомству разработать эффективный механизм компенсации приднестровцам. Минсоцзащиты совместно с ПРБ провело работу и необходимый механизм найден, рассказала Елена Куличенко.

Предлагается компенсировать пенсионеру потери из-за разницы в курсе. Финансирование доплаты будет проходить по курсу на дату зачисления пенсии. Специалисты отмечают, что государство гарантирует выплату не ниже приднестровской пенсии, которую он получал до перехода.

«Размеры будут выравнены с приднестровской ранее получаемой пенсией и при этом акцентирую внимание, что мы проведём индексацию их реальных размеров, которые были на момент перехода, - рассказала министр по социальной защите и труду. – Он (прим. механизм) не компенсирует потери пенсии данному пенсионеру, но не допускает снижения уровня пенсии ниже приднестровской».

В свою очередь Александр Мартынов нацелил на эффективную работу нового механизма компенсаций и отметил, что были созданы все необходимые резервы в республиканском бюджете для проведения таких выплат.

«В условиях нестабильности экономики основная задача Правительства и государства заключается в том, чтобы минимизировать потери наших граждан и в том числе, конечно же, пенсионеров. Поэтому согласно тому механизму, который вы обозначили, формируйте законопроект. Сегодня будем ходатайствовать перед Администрацией Президента о внесении этого проекта в Верховый Совет в режиме законодательной необходимости, так чтобы в среду был рассмотрен и подписан, и мы приступили к выплате компенсации уже по итогам марта месяца», - отметил в завершении совещания Глава Правительства.
  • Сегодня, 13:58
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна