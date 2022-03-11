США запретят импорт алкоголя, непромышленных алмазов и морепродуктов из России и поставки в Россию предметов роскоши, объявил президент страны Джо Байден. В Вашингтоне не исключают введения и других ограничений на поставки из России.
Запрет импорта этих товаров лишит Россию более чем $1 млрд доходов, говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома. При этом в Вашингтоне не исключают введения и других ограничений на поставки из России, сообщает interfax
Исполнительным приказом президента будет запрещено вывозить в интересах любых граждан России автомобили класса-люкс, дорогие часы, одежду и алкоголь, а также ювелирные украшения.
Также Байден пообещал, что страны G7 примут меры по отмене для России статуса страны наибольшего благоприятствования в торговле, чтобы лишить ее привилегий, которые дает членство в ВТО. По крайней мере, такую задачу президент намерен решить вместе с Конгрессом в том, что касается двусторонней торговли, соответствующий законопроект конгрессмены уже приняли и Байден намерен его подписать. США рассчитывают, что их примеру последуют и остальные страны G7, так что Россия лишится льгот в торговле со странами, на которые приходится больше половины глобального ВВП.
О том, что Евросоюз рассматривает возможность отмены для России режима наибольшего благоприятствования в ВТО, сообщалось 3 марта.
Также США будут препятствовать тому, чтобы Россия получала кредиты у Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Он отметил, что в санкционные списки США будут добавлены новые имена миллиардеров из России и членов их семей. Вводятся блокирующие санкции против Юрия Ковальчука, топ-менеджеров российских банков, уже попавших под санкции США, а также против депутатов Госдумы, которые поддержали признание ДНР и ЛНР. Российской элите будет запрещен въезд в США, их активы будут заблокированы, а также им грозит преследование за незаконно нажитое имущество.
Американскому казначейству поручено следить за попытками обойти санкции.
Кроме того, американцам будет запрещено инвестировать во все сектора российской экономики. Президент США Джо Байден запретил своим указом продажу или иные поставки в Россию долларовых банкнот.
"Запрещается нижеследующее... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации", - сказано в указе, сообщает РИА Новости