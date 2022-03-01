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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 4 по 10 марта на территории республики зарегистрировано 145 заявлений и сообщений о преступлениях. По 127 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано три грабёжа (по всем фактам подозреваемые установлены), одно вымогательство (раскрыто), 18 краж (раскрыто по горячим следам 11 из них). Выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.

За минувшую неделю сотрудниками ГАИ органов внутренних дел выявлено 1479 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 17 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлены восемь таких водителей, г. Тирасполь – два, Григориопольского района – три, Рыбницкого – два, Слободзейского и Дубоссарского районов – по одному.

За отчётный период на территории республики зарегистрировано пять пожаров. Два – в Бендерах, по одному – в пос. Новотираспольский, с. Пыкалово Рыбницкого района и г. Каменка. Погибших нет. В результате пожара, который произошёл в г. Бендеры из-за нарушения правил технического использования электрического оборудования, травмы получили два человека. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 13 административных протоколов.
mvdpmr.org
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