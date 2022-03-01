Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко в эфире национального телемарафона в пятницу заявил, что объединение усилий власти и государственной оппозиции в Украине разрушило планы Путина на внутреннюю рознь.
"Мы преподнесли Путину большой сюрприз. У нас было несколько встреч с президентом Зеленским, мы договорились сейчас, что мы будем выступать единым фронтом. Я думаю, что это абсолютно адекватное и правильное поведение, когда все украинцы сейчас не президент, министр, лидер парламентской фракции или партии, или рабочий, или работница – мы все сейчас солдаты, которые должны защищать Украину. Мы все равны. И на плечах всех лежит общая ответственность за Украину", – цитирует слова Порошенко пресс-служба "Евросолидарности", передает interfax.com.ua
Нардеп отметил, что украинцы удивили весь мир, когда сорвали планы Путина на молниеносную войну.
"Украинцы удивили мир. Еще несколько дней назад четырехзвездные генералы НАТО утверждали, что украинцы продержатся не более 72 часов. Затем, когда украинские Вооруженные силы, которые создавались с 2014 года и продемонстрировали уникальные способности, как одна из лучших армий мира, они не только удивили, но и объединили мир", – считает Порошенко.
По его словам, уже почти 13 тысяч россиян лишились жизни в Украине в качестве преступников и захватчиков.
"Украинская система противовоздушной обороны Киева, созданием которой мы занялись в 2014 году, сегодня продемонстрировала самые лучшие качества. И Путин, надеявшийся уничтожить ПВО за часы, сегодня с удивлением узнал, что более 55 самолетов и более 85 вертолетов были сбиты, в том числе и воздушными силами, и ПВО", – подчеркнул пятый президент.
Он добавил, что Украина никогда не сдастся захватчикам. "Украина никогда не сдастся. Украина никогда не забудет. И никогда не простит то, что российско-фашистские захватчики делали и делают в Украине. У Путина не останется никакого другого выхода, кроме как уйти из Украины", – подытожил Порошенко.