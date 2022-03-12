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Небензя с помощью фото доказал, что Россия не бомбила роддом в Мариуполе

Небензя с помощью фото доказал, что Россия не бомбила роддом в Мариуполе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что, судя по фото из мариупольского роддома, здание не могло быть подвергнуто ракетному или бомбовому удару.

То есть сами фотографии фактически опровергают разлетевшийся по СМИ фейк о том, что российская авиация «ударила» по роддому в Мариуполе, передает eadaily.com.

Постпред обратил внимание на то, что на снимках изображено неразрушенное здание без окон, а изображения, сделанные внутри, демонстрируют беспорядок, перевернутую мебель и нетронутые стулья.

«Вы представляете себе, что должно было случиться со зданием, которое было подвергнуто бомбовому или ракетному удару, и с теми, кто находился внутри здания?»», — задал вопрос Небензя.

Он также подчеркнул, что военные специалисты уже показали фото воронки рядом со зданием, которая по всем признакам образовалась в результате взрыва заложенной в грунт мины.

Кроме того, Небензя указал на сообщения о 17 раненых в этом здании, однако не говорится ни об одном погибшем. Он обратил внимание на то, что в качестве доказательства предъявляется фотография украинской блогерши Марианны Подгурской, снятая стрингером Associated Press Евгением Малолеткой.

«Причем эта блогерша на двух фотографиях загримирована как две разные женщины. Нас возмущает гнусная, грязная кампания по очернению российских военных, которая обвиняет их в преднамеренных атаках на гражданские объекты», —высказался российский постпред.

По его словам, «этот родильный дом давно захвачен батальоном „Азов“ и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестёр и вообще весь обслуживающий персонал».

Ранее EADaily сообщало о том, что фейк о «бомбежке роддома» в Мариуполе сразу же стал разваливаться после того как в соцсетях местные пользователи опознали в «жертве российской агрессии» модель и популярную в Мариуполе бьюти-блогершу Марианну Подгурскую.

При этом одна из сотрудниц роддома еще до этого сообщила в интервью, что «Азов» выгнал весь персонал и пациенток оттуда и занял здание.
eadaily.com
  • Сегодня, 10:23
  • DTV
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