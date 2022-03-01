В супермаркетах Приднестровья появилось объявление о временном ограничении по продаже некоторых товаров в одни руки. В торговом отделе супермаркетов прокомментировали данную ситуацию.
«Возник ажиотаж. У нас на складах есть запас продуктов. Обычно этот запас рассчитан на 3-4 месяца. Никто не ожидал, что за последние две недели люди зачем-то начнут скупать ту же соль в таких небывалых объемах. Берут как будто с запасом на несколько лет. Мы заказали и купили очень много товаров, но нам нужно время, чтоб машины, которые прямо сейчас в пути, дошли до Приднестровья. Сейчас, например, едет четыре фуры с солью. Для Приднестровья это очень много. Едет рис, гречка. И так далее. Очень много самых разных товаров. Мы вынуждены временно ввести ограничение на отпуск в одни руки некоторых продуктов. Так, чтобы хватило всем. Нам нужна небольшая пауза, чтоб машины добрались до наших складов. Ограничения временные», - говорится в сообщении, передает novostipmr.com
Логистические маршруты изменились. Сейчас товары в Приднестровье везут через Грузию и Турцию или через Румынию и Болгарию. Маршрут для грузовиков стал длиннее и теперь занимает от 7 до 10 дней.