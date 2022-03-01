Dnestr.TV

 
0

Супермаркеты сообщили о закупке большого объема продуктов

Супермаркеты сообщили о закупке большого объема продуктов

В супермаркетах Приднестровья появилось объявление о временном ограничении по продаже некоторых товаров в одни руки. В торговом отделе супермаркетов прокомментировали данную ситуацию.

«Возник ажиотаж. У нас на складах есть запас продуктов. Обычно этот запас рассчитан на 3-4 месяца. Никто не ожидал, что за последние две недели люди зачем-то начнут скупать ту же соль в таких небывалых объемах. Берут как будто с запасом на несколько лет. Мы заказали и купили очень много товаров, но нам нужно время, чтоб машины, которые прямо сейчас в пути, дошли до Приднестровья. Сейчас, например, едет четыре фуры с солью. Для Приднестровья это очень много. Едет рис, гречка. И так далее. Очень много самых разных товаров. Мы вынуждены временно ввести ограничение на отпуск в одни руки некоторых продуктов. Так, чтобы хватило всем. Нам нужна небольшая пауза, чтоб машины добрались до наших складов. Ограничения временные», - говорится в сообщении, передает novostipmr.com

Логистические маршруты изменились. Сейчас товары в Приднестровье везут через Грузию и Турцию или через Румынию и Болгарию. Маршрут для грузовиков стал длиннее и теперь занимает от 7 до 10 дней.

novostipmr.com
  • Сегодня, 10:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна