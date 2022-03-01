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Республиканский консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности представил итоги работы за год

Республиканский консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности представил итоги работы за год

В Министерстве здравоохранения обсудили работу за прошлый год республиканского консилиума врачебной экспертизы жизнеспособности. Основным видом деятельности РКВЭЖ и его филиалов является проведение врачебной экспертизы стойкой утраты жизнеспособности граждан. Определение группы инвалидности, ее причин (обстоятельств и условий возникновения), сроков и времени наступления инвалидности, потребности инвалида в различных видах социальной защиты. Учреждение включает в себя четыре филиала: Тираспольский (обслуживает более 213 тыс. человек), Бендерский (почти 99 тыс. человек), Дубоссарский и Рыбницкий.

В прошлом году отмечено уменьшение количества освидетельствований взрослых пациентов, но, к сожалению, увеличилось число детей (344 ребёнка). Больше заседаний консилиума проводилось во всех районах, за исключением Рыбницкого. В целом, по всем филиалам отмечено снижение нагрузки, сообщает пресс-служба Минздрава.

Что касается уровня инвалидизации, то среди взрослого населения она осталась на прежнем уровне. Лидируют такие причины инвалидности как злокачественные новообразования, заболевания системы органов кровоснабжения, костно-суставной системы, а также болезни нервной системы и психические расстройства.

По словам руководителя РКВЭЖ, в близлежащих районах, где филиалов нет, специалисты осуществляют выезды в поликлиники и на дом. Также регулярно проводятся проверки об обоснованности определения групп инвалидности.

Всего в учреждении с учётом филиалов работает 26 врачей и 14 медсестёр. Все сотрудники постоянно проходят курсы аттестации. Станислав Шевченко, что необходимо усилить взаимодействие с лечащими врачами и председателями врачебно-консультационных комиссий (ВКК). Большое внимание сотрудники уделяют и совершенствованию нормативно-правовой базы.

Говоря об обновлении материально-технической базы, председатель отметил, что частично была заменена мебель и оргтехника, во всех филиалах проведён высокоскоростной интернет (оптоволокно), что значительно облегчило взаимодействие между врачами. Нерешённой остается проблема устаревшего транспорта, парк следует обновить, чтобы медики могли выезжать в населённые пункты. Министр сообщила, что покупка двух машин для учреждения включена в программу Фонда капвложений в этом году.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 10:55
  • DTV
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