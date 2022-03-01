12 марта на сайте Минюста ПМР опубликован Приказ № 223 "Об установлении предельных уровней розничных цен на некоторые виды социально значимых товаров"
Установлены предельные уровни розничных цен на:
определенные виды муки пшеничной;
некоторые виды хлеба и хлебобулочные изделия;
некоторые виды круп;
молочную и кисломолочную продукцию;
масло сливочное и подсолнечное масло (за исключением масла дезодорированного).
Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует до 30 ноября 2022 года, за исключением пунктов 2, 3 настоящего Приказа, которые действуют до 31 декабря 2022 года.