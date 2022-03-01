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В России могут ввести единый унифицированный срок постановки иностранцев на учет

В России могут ввести единый унифицированный срок постановки иностранцев на учет

Срок постановки граждан на учет в стране могут увеличить с семи до 30 дней

МВД России предлагает ввести единый унифицированный срок для постановки иностранных граждан на миграционный учет в стране, увеличив его с семи до 30 дней. Об этом ТАСС сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Относительно миграционного учета. Данный институт как один из источников информации правоохранительных органов о перемещении иностранных граждан на территории Российской Федерации на сегодня признан эффективным, в связи с чем его порядок претерпел незначительные корректировки. Но мы предлагаем законопроектом унифицированный подход в определении сроков постановки на учет по месту пребывания в течение 30 дней с даты въезда", - сказала она.

Валентина Казакова выразила надежду, что данная мера будет способствовать привлекательности Российской Федерации для туризма. "В то же время сохранится требование о постановке на учет в течение одного рабочего дня, в том случае, если иностранный гражданин находится, например, в гостинице, либо осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом", - добавила она.

Начальник ГУВМ МВД России также напомнила, что в настоящее время иностранные граждане должны стать на миграционный учет в течение семи дней.
tass.ru
  • Сегодня, 10:03
  • DTV
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