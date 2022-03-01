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На дороге Одесса-Рени снова работают пограничные посты: мужчинам призывного возраста вручают повестки
На трассе Одесса-Рени, в районе Маяк, Удобного и Паланки, действуют украинские пограничные и таможенные посты, а также другие виды контроля.
Сотрудники правоохранительных органов останавливают машины, следующие в сторону Измаила, сообщает dumskaya.net
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет оформляют повестки. Это привело к образованию многокилометровой пробки, конфликтам и т.п.
Правоохранители просят граждан учитывать этот факт. Дорога через Затоку открыта.
dumskaya.net
- Сегодня, 10:13
- DTV
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