Dnestr.TV

 
0

Разыскиваются воспитанники Попенкской школы-интерната

Разыскиваются воспитанники Попенкской школы-интерната

Рыбницким ОВД разыскиваются без вести пропавшие воспитанники Попенкской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Александр Коломеец, Дарья Дину и Игорь Стратонов. В субботу, 12 марта, примерно в 13:00 часов несовершеннолетние самовольно ушли из школы-интерната, до настоящего времени их местонахождение не известно.

Разыскиваются воспитанники Попенкской школы-интерната

Коломеец Александр Вячеславович 2009 года рождения.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 163см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы тёмно-русые, стрижка короткая.

Был одет в чёрную болоньевую куртку, чёрные спортивные штаны и чёрные кеды.

Разыскиваются воспитанники Попенкской школы-интерната

Дину Дарья Ивановна 2007 года рождения.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 165 см, телосложение худощавое, глаза карие, губы пухлые, волосы чёрные, средней длины, вьющиеся.

Была одета в тёмно-синюю болоньевую куртку, чёрные спортивные штаны с надписью "ТiК-ТоК" с жёлтыми полосами по бокам, синий батник, обута в белые кроссовки.

Разыскиваются воспитанники Попенкской школы-интерната

Стратонов Игорь Имранович 2006 года рождения.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 156 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы тёмные, стрижка короткая с чёлкой средней длины.

Был одет: в чёрную куртку, чёрный батник, чёрные спортивные штаны с красными полосками по бокам, обут в чёрные ботинки.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о месте нахождения без вести пропавших несовершеннолетних Александра Коломеец, Дарьи Дину и Игоря Стратонова, сообщить в по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в дежурную часть Рыбницкого ОВД по телефону 0 (555) 4-35-20, а также по телефону доверия МВД ПМР 0(533) 8-15-29.

Предположительно воспитанники Попенкской школы-интерната могут находиться в Тирасполе или Бендерах.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна