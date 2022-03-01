Рыбницким ОВД разыскиваются без вести пропавшие воспитанники Попенкской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Александр Коломеец, Дарья Дину и Игорь Стратонов. В субботу, 12 марта, примерно в 13:00 часов несовершеннолетние самовольно ушли из школы-интерната, до настоящего времени их местонахождение не известно.
Коломеец Александр Вячеславович 2009 года рождения.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 163см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы тёмно-русые, стрижка короткая.
Был одет в чёрную болоньевую куртку, чёрные спортивные штаны и чёрные кеды.
Дину Дарья Ивановна 2007 года рождения.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 165 см, телосложение худощавое, глаза карие, губы пухлые, волосы чёрные, средней длины, вьющиеся.
Была одета в тёмно-синюю болоньевую куртку, чёрные спортивные штаны с надписью "ТiК-ТоК" с жёлтыми полосами по бокам, синий батник, обута в белые кроссовки.
Стратонов Игорь Имранович 2006 года рождения.
Приметы: на вид 12-13 лет, рост 156 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы тёмные, стрижка короткая с чёлкой средней длины.
Был одет: в чёрную куртку, чёрный батник, чёрные спортивные штаны с красными полосками по бокам, обут в чёрные ботинки.
Просьба ко всем, кому что-либо известно о месте нахождения без вести пропавших несовершеннолетних Александра Коломеец, Дарьи Дину и Игоря Стратонова, сообщить в по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в дежурную часть Рыбницкого ОВД по телефону 0 (555) 4-35-20, а также по телефону доверия МВД ПМР 0(533) 8-15-29.
Предположительно воспитанники Попенкской школы-интерната могут находиться в Тирасполе или Бендерах.