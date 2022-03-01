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На молдавских дорогах появились указатели на русском и украинском

На молдавских дорогах появились указатели на русском и украинском

На национальных дорогах Молдовы установили 20 новых дорожных знаков, которые помогают гражданам Украины добраться до пунктов пропуска через границу с Румынией. Об этом проинформировала пресс-служба правительства Молдовы.

«Указатели размерами метр на два, желтого цвета, с текстом на украинском и русском языках. На дорожных знаках указано направление и название пунктов пересечения границы и расстояние до них», — говорится в сообщении правительства.

Пресс-служба кабмина сообщила, что новые указатели появились на молдавских дорогах буквально на днях: их монтаж был завершен 11 марта, передает sputnik.md.

«Такие указатели установлены на дорогах национального значения от пунктов пропуска на участке Молдова-Украина до пунктов пропуска на участке Молдова-Румыния. Беженцы из Украины, которые передвигаются на личных автомобилях, могут легче ориентироваться, чтобы добраться до пунктов пропуска через границу с Румынией из Кагула, Джурджулешть, Радэуць, Костешть и Скулень», — также сообщает пресс-служба.

Отмечается, что "направление пассажиров из Украины на другие пограничные переходы, а не в Леушень, упростило движение и сократило очереди на таможне Леушень-Албица.
sputnik.md
  • Сегодня, 10:31
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