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Владимир Кличко оценил решение Усика покинуть Украину ради боя с Джошуа

Владимир Кличко оценил решение Усика покинуть Украину ради боя с Джошуа

Бывший украинский боксер Владимир Кличко оценил решение соотечественника Александра Усика покинуть Украину ради боя с британцем Энтони Джошуа. Его слова приводит The Telegraph.

Кличко заявил, что для спортсмена это было непростым решением. «Однако сам тот факт, что будет исполнен гимн нашей страны, можно расценивать, скорее, с положительной, чем с отрицательной стороны», — посчитал он, передает lenta.ru.

26 марта Усик заявил о том, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против Джошуа. Он отметил, что таким образом лучше поможет своей стране. По словам Усика, его поддержало множество друзей и близких. До этого ESPN предполагал, что боксер отправится в Польшу на законных основаниях, так как имеет троих несовершеннолетних детей.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерский федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа.
lenta.ru
  • Сегодня, 07:09
  • DTV
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