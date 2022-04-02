В Центре компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана изобрели самовосстанавливающуюся защитную пленку для смартфонов. Она позволяет «заживлять» 95% царапин при нагревании, сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.
Уточняется, что для залечивания царапин смартфон достаточно нагреть феном до 50-60 градусов. «По результатам испытаний максимальная степень восстановления механических свойств термопластичной пленки составила 95% в течение двух дней. Визуально поверхность восстанавливалась почти полностью», - рассказали ТАСС, пишет mk.ru
Предложенный метод эффективен для повреждений глубиной до 1,5 миллиметра, отмечают ученые. Сотрудники Платформы НТИ также рассказали, что новые пленки для смартфонов по цене окажутся вполне сопоставимы с иностранными аналогами.
Подобные технологии можно использовать при производстве телевизоров, компьютеров и автомобилей, добавили специалисты Платформы НТИ. mk.ru