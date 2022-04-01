В Парламенте Молдовы приняли поправку, запрещающую на территории Республики Молдова символы, "пропагандирующие войну", в том числе «Z», «V» и георгиевскую ленту, ставшие символом спецоперации России в Украине.
Депутаты Народного собрания Гагаузии осудили решение Парламента и заявили, что в Гагаузии может быть принят закон, разрешающий использование георгиевской ленты, сообщает nokta.md
«Детские устои» депутатов и георгиевская лента
Сразу же после открытия специального заседания НСГ, слово взял депутат НСГ от с. Чишмикиой Леонид Кёся, член фракции Блока коммунистов и социалистов.
По мнению депутата, произошедшее накануне — это «скрытный, подлый акт нападения на детские устои депутатов, ведь их со школы, с малых лет … учили, что георгиевская ленточка (напомним, в своем современном значении ленточка используется лишь с 2005 года), знамя победы, советские фильмы учат только правильному.»
Депутат предложил организовать всенародный референдум по георгиевской ленточке и цензуре.
Депутат обвинил Правительство и Парламент в росте цен и в том, что они не учитывают интересы Гагаузии в частности и всей страны в целом.
«Также хочу обратиться к нашему Правительству, Парламенту — вы не учитываете интересы нашего региона, не учитываете интересы всей страны. У нас сейчас в стране газ будет 30 лей, топливо подорожало, продукты питания подорожали, а они борются с тем, что может вызвать такую же ситуацию как на Украине», — сказал социалист.
Депутат: Вся автономия, включая государственных служащих, наденет георгиевские ленточки к 9 Мая
Далее слово взял депутат от с. Томай Сергей Чимпоеш от имени фракции «Голос Гагаузии». Для депутата из Томая действия Парламента «были шоком». Хотя, по его собственным словам, до принятия этой поправки председатель Парламента говорил о существовании подобного законопроекта. По мнению депутата, это решение правящей партии приведет к расколу в обществе, ведь для «многих это очень чуткий и очень болезненный вопрос».
Сергей Чимпоеш уверен, что, несмотря на внесенную поправку, вся автономия, включая государственных служащих, наденет георгиевские ленточки к 9 Мая.
Поэтому он предложил коллегам по НСГ осудить решение Парламента и призвать отменить эту поправку. В дополнение к этому он предложил подготовить нормативный акт, который будет перекрывать решение Парламента и разрешит носить георгиевские ленточки в пределах Гагаузии.
Заключительные слова были посвящены росту цен на газ. Чимпоеш напрямую обвинил нынешнюю правящую партию в этом.
Следом выступил депутат от г. Комрат Виктор Петров с повторением тезисов предыдущих депутатов. Он заявил о попытках переписать историю со стороны властей и уничтожении ценностей. По мнению Петрова, российская пропаганда не использует георгиевскую ленту как символ военного вторжения. Он заявил, что «гагаузы вновь оказались под гнетом иных ценностей, навязываемых со стороны правящей партии».
Постановление без постановления
В итоге депутаты в конце сессии приняли постановление, проект которого не был представлен или зачитан на заседании. Спикер НСГ отметил, что депутаты «все озвучили». Была создана комиссия, которая подготовит резолюцию либо заявление, которое депутаты направят в адрес Парламента с требованием отметить решение о запрете георгиевской ленты.
Если депутаты Парламента Молдовы не отменят это решение, то в Гагаузии, заявили депутаты НСГ, примут собственный закон, разрешающий использовать георгиевскую ленту на территории автономии, либо проведут референдум.
Напомним, Парламент Республики Молдова принял поправку в Кодекс о правонарушениях, в котором присутствует пункт, который предусматривает запрет символов, связанных с российской агрессией в Украине, — это знаки Z, V и георгиевская ленточка, которую изначально с 2005 года использовали как атрибут ко Дню Победы. Однако за последний месяц машина российской пропаганды превратила эту ленточку в символ военной агрессии современной России.
Это было обсуждение законопроекта во втором чтении, в первом чтении обсуждение проходило еще 24 марта.
Для издания NewsMaker депутат PAS Раду Мариан уточнил, что законопроект принят не окончательно, из-за его сложности состоится и третье обсуждение, но пока неизвестно когда.
Что предусматривают новые поправки?
В Молдове запрещаются символы и атрибуты, пропагандирующие действия военной агрессии, военные преступления и преступления против человечности. Лица, распространяющие их, в том числе в интернете, будут оштрафованы. Также штрафовать будут лиц, которые изготавливают, демонстрируют, продают или распространяют эти символы.
Для физических лиц предусмотрен штраф от 4500 до 9000 леев или неоплачиваемый труд от 30 до 60 часов. А юридические лица и лица, занимающие государственные должности, будут оштрафованы на сумму до 18 000 леев условных единиц. Ответственным за расследование будет Министерство внутренних дел. Подробнее здесь.
Однако, предполагается, что к принятию законопроекта в окончательном чтении в него будут внесены поправки. nokta.md