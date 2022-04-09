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Международный валютный фонд создал специальный счет для Украины

Международный валютный фонд создал специальный счет для Украины

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил создание управляемого спецсчета для содействия стабилизации экономики Украины, говорится на сайте фонда.

Ранее в Нацбанке Украины заявили, что ведут переговоры о создании спецсчета, который будет финансироваться странами G7, а администрировать его будет Международный валютный фонд, передает eadaily.com.

«По запросам ряда стран-членов МВФ Исполнительный совет… сегодня одобрил создание управляемого счета для Украины, обеспечив доноров надежным инструментом для направления помощи Украине», — сказано в заявлении.

Согласно релизу, этот счет позволит донорам направлять Киеву гранты и кредиты в резервных валютах или специальных правах заимствования (СДР). Эти средства через спецсчет будут переводиться на счет Украины в МВФ.
eadaily.com

  • Сегодня, 10:52
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