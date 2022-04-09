Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил создание управляемого спецсчета для содействия стабилизации экономики Украины, говорится на сайте фонда.
Ранее в Нацбанке Украины заявили, что ведут переговоры о создании спецсчета, который будет финансироваться странами G7, а администрировать его будет Международный валютный фонд, передает eadaily.com.
«По запросам ряда стран-членов МВФ Исполнительный совет… сегодня одобрил создание управляемого счета для Украины, обеспечив доноров надежным инструментом для направления помощи Украине», — сказано в заявлении.
Согласно релизу, этот счет позволит донорам направлять Киеву гранты и кредиты в резервных валютах или специальных правах заимствования (СДР). Эти средства через спецсчет будут переводиться на счет Украины в МВФ. eadaily.com