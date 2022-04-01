С 4 по 7 апреля в республике произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых водители при совершениях поворотов, перестроениях из ряда в ряд, разворотов не уступили дорогу другим авто, пользующимся преимуществом в движении.
Причиной ещё двух аварий стало невыполнение автомобилистами требования дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу». В результате одного ДТП пострадал человек, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
С начала недели снизилось количество происшествий на дорогах, причиной которых стала невнимательность тех, кто за рулём, при движении задним ходом. Если с 28 по 31 марта таких аварий было 16, то сейчас – на 10 меньше.
Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательнее при маневрировании. Обращают внимание: перед поворотом налево или разворотом необходимо обязательно пропустить встречный транспорт.
Если нужно повернуть направо при наличии разрешающей стрелки, но при этом на светофоре горит основной красный сигнал, то необходимо пропустить автомобили слева и только затем выполнять поворот.
При перестроении обязательно смотрите в боковые зеркала заднего вида. Меняйте траекторию движения только тогда, когда убедитесь, что не создаёте помех другим машинам.
Соблюдайте правила дорожного движения. Счастливого пути! mvdpmr.org