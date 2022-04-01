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В Киев срочно прибыл Джонсон

В Киев срочно прибыл Джонсон

Он проводит конфиденциальные переговоры с президентом Зеленским. Этого визита не было ранее в планах.

В Киев без предварительного объявления визита прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сейчас он проводит встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в Facebook, передает korrespondent.net.

"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", - написал Сибига.

При этом о причине срочного визита и обсуждаемых вопросах он не сообщил.

Ранее Зеленский провел встречу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Накануне Джонсон пообещал, что Украина получит оружие на 100 млн фунтов. В частности, ВСУ получат зенитные установки Starstreak, 800 противотанковых ракет и другие высокоточные боеприпасы.
korrespondent.net
  • Сегодня, 18:09
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