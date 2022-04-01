Он проводит конфиденциальные переговоры с президентом Зеленским. Этого визита не было ранее в планах.
В Киев без предварительного объявления визита прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сейчас он проводит встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в Facebook, передает korrespondent.net.
"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", - написал Сибига.
При этом о причине срочного визита и обсуждаемых вопросах он не сообщил.
Ранее Зеленский провел встречу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
Накануне Джонсон пообещал, что Украина получит оружие на 100 млн фунтов. В частности, ВСУ получат зенитные установки Starstreak, 800 противотанковых ракет и другие высокоточные боеприпасы. korrespondent.net