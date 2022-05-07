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Сюрприз от Kinder. В Молдове изымают с прилавков детский шоколад Kinder

Сюрприз от Kinder. В Молдове изымают с прилавков детский шоколад Kinder

Бельгийские власти распорядились закрыть шоколадную фабрику Kinder в городе Арлон, ее подозревают во вспышке случаев заражения сальмонеллой в ряде европейских стран и США.

О своем решении отозвать шоколадную продукцию марки Kinder объявили и в Молдове.

На сайте ANSA говорится, что в качестве меры предосторожности компания Ferrero Romania решила добровольно отозвать вышеуказанные партии продукции и в Республике Молдова, сообщает point.md.

Компания производитель просит тех, кто приобрел эти продукты, не потреблять их, а вернуть их в магазин, где они их купили, и запросить их стоимость не позднее 07.05.2022.

Сюрприз от Kinder. В Молдове изымают с прилавков детский шоколад Kinder

Это решение, как и сам скандал, нанес удар по ее владельцу, итальянскому кондитерскому гиганту Ferrero, в разгар сезона пасхальных праздников, когда шоколадная продукция Kinder пользуется большой популярностью.

Между тем производитель шоколада Kinder принес свои извинения. Итальянская компания признала, что "имели место внутренние сбои", и заявила, что "глубоко сожалеет" и "приносит искренние извинения" за вспышку сальмонеллы и массовый отзыв продукции.

point.md
  • Сегодня, 18:13
  • DTV
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