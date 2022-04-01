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Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией

Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией

Уже в ближайшее время Молдова может полностью лишиться сухопутного сообщения с городами Российской Федерации. Сейчас все зависит от Латвии.

Однако, президент этой страны Эгилс Левитс, находясь в Молдове с официальным визитом, намекнул, что его страна, скорее всего, примет такое решение. Речь идет о том, что Латвия закроет всю границу с Россией, передает gagauzinfo.md.

«Пока решение о закрытии границ не приняли. Но мы сотрудничаем с другими странами Евросоюза, чтобы принять совместное решение по этому вопросу. Так как Украина просила ЕС закрыть границу. Посмотрим в ближайшее время», — сказал Левитс.

Таким образом, при принятии такого решения, попасть в РФ на автобусе или на машине из Молдовы будет невозможно.

На ситуацию уже отреагировала президент республики Майя Санду.

«Те, кто хотят вернуться домой, но не могут, должны обязательно обратиться в Посольство Молдовы в России и сообщить о проблемах, с которыми они сталкиваются. И тогда мы будем искать решения по каждой из них», — отметила она.

Добавим, что закрыть границы Латвия планирует по просьбе Киева. Свой запрос украинские власти мотивируют тем, что необходимо блокировать ввоз Кремлем товаров, которые могут быть использованы армией в военных целях.
gagauzinfo.md
  • Сегодня, 18:24
  • DTV
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