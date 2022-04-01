Уже в ближайшее время Молдова может полностью лишиться сухопутного сообщения с городами Российской Федерации. Сейчас все зависит от Латвии.
Однако, президент этой страны Эгилс Левитс, находясь в Молдове с официальным визитом, намекнул, что его страна, скорее всего, примет такое решение. Речь идет о том, что Латвия закроет всю границу с Россией, передает gagauzinfo.md.
«Пока решение о закрытии границ не приняли. Но мы сотрудничаем с другими странами Евросоюза, чтобы принять совместное решение по этому вопросу. Так как Украина просила ЕС закрыть границу. Посмотрим в ближайшее время», — сказал Левитс.
Таким образом, при принятии такого решения, попасть в РФ на автобусе или на машине из Молдовы будет невозможно.
На ситуацию уже отреагировала президент республики Майя Санду.
«Те, кто хотят вернуться домой, но не могут, должны обязательно обратиться в Посольство Молдовы в России и сообщить о проблемах, с которыми они сталкиваются. И тогда мы будем искать решения по каждой из них», — отметила она.
Добавим, что закрыть границы Латвия планирует по просьбе Киева. Свой запрос украинские власти мотивируют тем, что необходимо блокировать ввоз Кремлем товаров, которые могут быть использованы армией в военных целях. gagauzinfo.md