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Евросоюз прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии

Евросоюз прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии

Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Как информирует ФТС, таможенные службы стран ЕС, которые граничат с Россией и Белоруссией, прекратили допуск автотранспорта, ссылаясь на пятый санкционный пакет.

Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь перемещать грузы по территории стран Евросоюза не смогут транспортные средства международной перевозки, у которых российские и белорусские регистрационные знаки.

По информации ведомства, пока указанные ограничения не распространяются на автомобильные грузоперевозки, которые осуществляют доставку медицинской, фармацевтической, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы, энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Также остается открытым автодорожное сообщение для гуманитарных целей, уточнили в пресс-службе. Пока сохраняется и транзит в Калининградскую область, но только для автотранспорта, который зарегистрирован в РФ.
tass.ru
  • Сегодня, 18:31
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