Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Как информирует ФТС, таможенные службы стран ЕС, которые граничат с Россией и Белоруссией, прекратили допуск автотранспорта, ссылаясь на пятый санкционный пакет.
Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь перемещать грузы по территории стран Евросоюза не смогут транспортные средства международной перевозки, у которых российские и белорусские регистрационные знаки.
По информации ведомства, пока указанные ограничения не распространяются на автомобильные грузоперевозки, которые осуществляют доставку медицинской, фармацевтической, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы, энергоносителей, цветных металлов и удобрений.
Также остается открытым автодорожное сообщение для гуманитарных целей, уточнили в пресс-службе. Пока сохраняется и транзит в Калининградскую область, но только для автотранспорта, который зарегистрирован в РФ. tass.ru