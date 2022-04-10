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Во Франции начинаются выборы президента

Во Франции начинаются выборы президента

Первый тур выборов президента Франции состоится в воскресенье, 10 апреля. За высший государственный пост будут бороться 12 кандидатов.

Согласно данным последних опросов общественного мнения, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, однако на результаты голосования может существенно повлиять такой фактор как явка. Она, по прогнозам политологов, может быть рекордно низкой, сообщает eadaily.com.

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

В списках избирателей — 48,7 миллиона французов. В воскресенье по всей Франции будут работать около 70 тысяч избирательных участков. Они откроются в 8.00 (9.00 мск). В большинстве французских коммун проголосовать можно будет до 19.00 (20.00 мск). А в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, избирательные участки будут работать до 20.00 (21.00 мск).

В субботу голосование уже началось в заморских департаментах Франции, которые находятся в других часовых поясах.
eadaily.com
  • Сегодня, 08:06
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