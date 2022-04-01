BBC цитирует заявление о том, что визит имел целью "продемонстрировать солидарность" с украинским народом, однако есть и более практические темы для обсуждения.
"Премьер-министр поехал в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским лично и продемонстрировать солидарность с украинским народом. Они обсудят долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании, а премьер-министр представит (Зеленскому) новый пакет финансовой и военной помощи", - говорится в заявлении.
О части этого пакета уже известно.
Британия поставит Киеву 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы. Кроме того, Британия предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии МВФ. Об этом отчитались на Даунинг-стрит.
Ранее 8 апреля министр обороны Британии сообщил, что Британия предоставит Украине бронемашины "Mastiff". eurointegration.com.ua