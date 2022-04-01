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Джонсон привез в Киев пакет военно-финансовой помощи

Джонсон привез в Киев пакет военно-финансовой помощи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, прибывший в Киев с неанонсированным визитом, представил Владимиру Зеленскому предложения по усилению военной помощи.

Об этом заявил пресс-секретарь британского правительства, сообщает "Европейская правда".

BBC цитирует заявление о том, что визит имел целью "продемонстрировать солидарность" с украинским народом, однако есть и более практические темы для обсуждения.

"Премьер-министр поехал в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским лично и продемонстрировать солидарность с украинским народом. Они обсудят долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании, а премьер-министр представит (Зеленскому) новый пакет финансовой и военной помощи", - говорится в заявлении.

О части этого пакета уже известно.

Британия поставит Киеву 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы. Кроме того, Британия предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии МВФ. Об этом отчитались на Даунинг-стрит.

Ранее 8 апреля министр обороны Британии сообщил, что Британия предоставит Украине бронемашины "Mastiff".
eurointegration.com.ua
  • Сегодня, 08:10
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