Dnestr.TV

 
0

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие на восточном фланге

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие на восточном фланге

НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания вооруженных сил на своих восточных границах в связи с растущей военной активностью России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в воскресенье интервью британской газете The Sunday Telegraph.

По его словам, НАТО находится на пути "фундаментальной трансформации", которая происходит в результате военной операции РФ на Украине. Столтенберг указал, что на восточном фланге альянса уже расположено около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в десять раз больше, чем еще несколько месяцев назад, однако их число будет расти. Итоговое решение о том, как будет выглядеть группировка НАТО в регионе, планируют утвердить на саммите организации в Мадриде в июне текущего года, сообщает ТАСС.

"То, что мы наблюдаем сейчас, - это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к новой реальности]. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне", - заявил Столтенберг.

24 марта генсек НАТО сообщил, что в ответ на события на Украине альянс нарастит военное присутствие на своем восточном фланге на постоянной основе на море, суше и в воздухе, а также усилит системы ПВО, ПРО и кибернетической обороны. Кроме того, будут созданы четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
tass.ru
  • Сегодня, 08:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
  • Новые сообщения о минировании в Приднестровье
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна