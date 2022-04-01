Специалисты считают, что уже через несколько десятилетий Земля лишится 550 видов самых разных животных. Как сообщает Replyua.net, ученые из Гетеборгского университета в Швеции, выстроили компьютерную модель, с помощью которой смогли проанализировать темпы вымирания всех видов животных. Они отметили, что массовые исчезновения могут произойти уже до конца 21 века.
Каждая потеря для природы будет частью естественной истории Земли, которая будет потеряна навсегда, однако у людей еще остается шанс побороться за многие виды животных. Ученые уверены, что именно человечество несет ответственность за исчезновение большинства видов, и это никак не связано с глобальным потеплением. Также исследователи проанализировали огромный объём информации об окаменелостях, масштабах и сроках предыдущих вымираний на Земле. Это позволило им спрогнозировать темпы вымирания в ближайшие десятилетия, пишет replyua.net.
«Восстановление прошлых воздействий на биоразнообразие необходимо для понимания того, почему некоторые виды и экосистемы были особенно уязвимы от человеческой деятельности. Будем надеяться, что это позволит нам разработать более эффективные природоохранные меры для борьбы с вымиранием», - заявили ученые. Нужно отметить, что ранее группа других ученых предупредила о том, что через несколько десятилетий на планете могут полностью исчезнуть насекомые, что запустит неотвратимую цепочку вымирания всех животных, а потом и людей. replyua.net