В понедельник, 11 апреля, Молдова получит анкету Европейского совета по заявке на вступление республики в ЕС. Об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску.
«В понедельник буду в Люксембурге, где встречусь с комиссаром по расширению и политике соседства Оливером Вархели для получения опросника Европейского совета относительно заявки на вступление Республики Молдова в Европейский союз в рамках заседания Совета по иностранным делам ЕС», — сообщил Попеску в своем Telegram-канале в субботу, передает news.mail.ru.
По его словам, «заполнение этой анкеты, необходимой для процесса вступления в Евросоюз, потребует огромных институциональных усилий».
Накануне глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что республика «подала 3 марта заявку на вступление в ЕС с пониманием, что страна не готова к интеграции, но готова в качестве страны-члена внедрять реформы, необходимые для ускорения европейского пути».
«Польша была и остается партнером, который поддерживает Молдову и поддерживает программу расширения ЕС. Мы призываем государства-члены ЕС признать европейскую перспективу для Молдовы, Украины и Грузии», — добавила Гаврилица. news.mail.ru