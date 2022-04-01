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Когда Молдова получит анкету Евросовета по заявке на вступление страны в ЕС

Когда Молдова получит анкету Евросовета по заявке на вступление страны в ЕС

В понедельник, 11 апреля, Молдова получит анкету Европейского совета по заявке на вступление республики в ЕС. Об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции республики Нику Попеску.

«В понедельник буду в Люксембурге, где встречусь с комиссаром по расширению и политике соседства Оливером Вархели для получения опросника Европейского совета относительно заявки на вступление Республики Молдова в Европейский союз в рамках заседания Совета по иностранным делам ЕС», — сообщил Попеску в своем Telegram-канале в субботу, передает news.mail.ru.

По его словам, «заполнение этой анкеты, необходимой для процесса вступления в Евросоюз, потребует огромных институциональных усилий».

Накануне глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что республика «подала 3 марта заявку на вступление в ЕС с пониманием, что страна не готова к интеграции, но готова в качестве страны-члена внедрять реформы, необходимые для ускорения европейского пути».

«Польша была и остается партнером, который поддерживает Молдову и поддерживает программу расширения ЕС. Мы призываем государства-члены ЕС признать европейскую перспективу для Молдовы, Украины и Грузии», — добавила Гаврилица.
news.mail.ru
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