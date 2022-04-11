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Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов

Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 97 процентов голосов

По последним общим данным МВД, после подсчета 97 процентов протоколов, действующий президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство на выборах главы государства, набрав 27,6 процента голосов.

Глава правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен занимает второе место (23,41 процента), глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — на третьем (21,95 процента), сообщает ria.ru.

Между тем, в столичном регионе Франции первое место занял Меланшон, который уже не претендует на второй тур (30,24 процента голосов), а за ним следуют Макрон получил (30,19 процента) и Ле Пен (12,97 процента). На четвертом месте в этом регионе — крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (7,46 процента). Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, у нее 6,19 процента голосов.

В самом Париже ситуация другая: во французской столице Макрон получил 35,33 процента, Меланшон — 30,09 процента, а Земмур — 8,16 процента. Марин Ле Пен заняла лишь шестое место с 5,54 процента голосов.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
ria.ru
  • Сегодня, 05:59
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