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При попытке сбежать из Украины некоторые военнообязанные мужчины погибли

При попытке сбежать из Украины некоторые военнообязанные мужчины погибли

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) предупредила военнообязанных мужчин, что при попытке незаконно покинуть страну они рискуют не только свободой, но жизнью.

По данным ГПСУ, на границе задержано более 2 тысяч человек, некоторые из них погибли.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"С начала полномасштабного вторжения России на границе задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин. Часть из них, в надежде обойти ограничения на выезд, стали жертвами мошенников", - сообщили в ГПСУ.

Пограничники отметили, что большинство нарушителей пытаются пересечь границу вне пунктов пропуска, воспользовавшись услугами "проводников". Они не заботятся о безопасности своих "подопечных". Зафиксированы случаи гибели мужчин, пытавшихся таким способом сбежать из Украины.

В качестве одного из примеров в Госпогранслужбе привели попытку группы мужчин незаконно пересечь границу в Карпатах. В результате семь человек попали в снежную ловушку, двое получили сильное обморожения. Кроме того, румынские пограничники сообщили о погибших в этом районе украинцах.

Напомним, в Верховной раде предложили сажать в тюрьму на срок до 12 лет за незаконное пересечение границы военнообязанными мужчинами.

rbc.ua
  • Сегодня, 06:04
  • DTV
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