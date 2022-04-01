Доходы и расходы депутатов, машины на которых они ездят и недвижимость, которой владеют – все это должно быть транспарентно, посчитали независимые журналисты и создали платформу Cu sense.
Платформа была создана для того, чтобы узнать больше о состоянии 101 депутата молдавского парламента. Мы можем узнать лишь о личных тратах каждого отдельного депутата, но никогда не узнаем, сколько тратит народ на содержание законодательного органа. Парламент не публикует свой бюджет, в течение многих лет обнародуется только его часть - бюджет секретариата. Видимо, есть что скрывать. Так было, есть, и будет, хотя каждая партия обещала, обещает и будет обещать на выборах прозрачно тратить деньги налогоплательщиков, пишут vedomosti.md.
Всего в депутатском корпусе 65 леевых миллионеров, и председатель парламента Игорь Гросу тоже относится к коллективу миллионеров с доходом 1,5 миллиона лей. По его словам, «эти доходы все заявлены и с них уплачены налоги». Неудивительно, что Гросу предлагает затянуть пояса, но отказаться от российских энергоносителей: для него счета за газ и электричество ничего не значат.
В пересчете на количество депутатов первую строчку занимает парламентская фракция партии «Шор» – пять миллионеров из шести депутатов. На втором месте фракция PAS– 40 миллионеров из 63 депутатов, на третьем БКС – 20 из 32 депутатов.
«Не думаю, что один миллион лей или 50 тысяч евро – это недостигаемых доходы в Молдове», - отметил вице-председатель парламента председатель фракции PAS Михай Попшой. Между тем цифра в 50 тысяч евро его коллегам кажется очень большой, когда речь идет о других. Примерно столько в общей сложности конфисковано у группы бывших парламентариев, которые обвиняются в незаконном обогащении, что подано как большое достижение правящей власти.
На первом месте в десятке самых состоятельных депутатов, согласно информации из деклараций, находится Марина Таубер из партии «Шор» с 38 миллионами лей. На втором Ион Шпак из PAS – 17 миллионов лей. Третье место у Илана Шора с 15 миллионами лей. Однако доход, заявленный Шором в декларации об имуществе за 2021 год, принадлежит исключительно его жене. В прошлом году она заработала 1 603 007 рублей. Еще 5 миллионов рублей получила в виде пожертвований или унаследовала. Всего семья Шор задекларировал 22 банковских счета, на которых хранится более 2,2 миллиона рублей, 1103 доллара, 404,7 тысячи лей и 118 евро. При этом семья декларирует долги в размере 100 миллионов лей и 349,2 тысячи евро.
Денис Уланов из партии «Шор» и экс-президент Владимир Воронин из БКС с одинаковой суммой 9,7 миллиона лей расположились на четвертом и пятом местах. За ними - Олеся Стамати из PAS с 9,6 миллиона лей, Думитру Алайба из PAS с 7,2 миллиона лей, Адриан Лебединский из БКС с 6 миллионами лей, Олег Рейдмана из БКС с 5,7 миллиона лей. Замыкает список Дойна Герман из PAS с 5,6 миллиона лей.
Члены парламента получают компенсации и ежемесячные надбавки, которые даже выше зарплаты. Будь то деньги, выделенные на оплату каких-то комиссий помощникам, транспортные расходы на услуги или аренду - они идут напрямую на зарплатные карты депутатов, и те не платят никаких налогов. Логично: и зарплата, и налоги, как потом и пенсии - все выплачивается из госбюджета. Чем выше зарплата и налоги, тем больше тратит госбюджет.
Речь идет о суммах примерно в 20 тысяч лей в месяц сверх зарплаты. По словам авторов портала CU SENSE, никто не проверяет, как тратятся деньги, все остается во многом на усмотрение народного избранника.
Так, депутат PAS Раду Мариан рассказал журналистам, что при зарплате 16 тысяч лей он ежемесячно получает 6,5 тысячи лей на транспорт и 13 тысяч лей на оплату консультантов. Михай Попшой получил за 2021 год компенсацию расходов по работе в сумме 171 930 лей, а также компенсацию за отказ от служебного автомобиля в 72 882 лея.
Председатель парламента Игорь Гросу считает, что процесс расходования пособий, которые получают депутаты, в целях транспарентности должен измениться – вопросы оплаты консультантов должна взять на себя бухгалтерия парламента.
Десятку депутатов с самыми дорогими автомобилями возглавил Илан Шор. Семье принадлежат автомобили стоимостью более 7 миллионов лей. Жасмин - владеет Bentley Mulsanne, стоимость которого составляет более 300 000 евро.
Стоимость имущества, принадлежащего депутату PAS Дмитрию Алайбе и его супруге, превышает 5 миллионов лей. Помимо квартиры в Кишиневе, которая стоит 92 тысячи евро, у Алайбы есть еще квартира в Бухаресте, в доме, построенном в конце 90-х.
Квартира, которая принадлежит депутату PAS Иону Шпаку, расположена в жилом комплексе в крупнейший бизнес-парке Дублина. Он говорит, что приобрел ее в кредит почти за полмиллиона евро в 2006 году после того, как открыл строительный бизнес в Ирландии.
Илан Шор, Владимир Воронин, Федор Гагауз, Василе Боля и Алла Пилипецкая также входят в десятку депутатов – собственников самой дорогой недвижимости. Стоимость объектов - 2 до 9,3 миллиона лей.
Напомним, собрать в Молдове два миллиона лей можно за 22 года, а 9,3 миллиона – за 102 года. vedomosti.md