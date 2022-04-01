В Молдове ограничат покупку за наличные лома черных и цветных металлов до 10 тыс леев.
Парламент утвердил в окончательном чтении поправки к Налоговому кодексу, касающиеся реализации отходов черных и цветных металлов. Поправки вводят лимит на наличные операции при покупке металлолома - операции на сумму свыше 10 тыс. леев в месяц будут проводиться только путем переводов, сообщает point.md ссылаясь на infotag.md
По мнению одного из авторов, Думитру Алайбы, проект вписывается в политику достижения общей цели ограничения денежного потока за счет продвижения электронных платежных инструментов, а также повышения прозрачности рынка и устранения уклонения от уплаты налогов.
По его словам, данная инициатива на рынке металлолома только первый шаг, и аналогичные меры будут применяться в других сегментах.