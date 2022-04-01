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В Молдове вводят лимит на наличные операции при покупке металлолома

В Молдове вводят лимит на наличные операции при покупке металлолома

В Молдове ограничат покупку за наличные лома черных и цветных металлов до 10 тыс леев.

Парламент утвердил в окончательном чтении поправки к Налоговому кодексу, касающиеся реализации отходов черных и цветных металлов.
Поправки вводят лимит на наличные операции при покупке металлолома - операции на сумму свыше 10 тыс. леев в месяц будут проводиться только путем переводов, сообщает point.md ссылаясь на infotag.md

По мнению одного из авторов, Думитру Алайбы, проект вписывается в политику достижения общей цели ограничения денежного потока за счет продвижения электронных платежных инструментов, а также повышения прозрачности рынка и устранения уклонения от уплаты налогов.

По его словам, данная инициатива на рынке металлолома только первый шаг, и аналогичные меры будут применяться в других сегментах.
  • Сегодня, 11:05
  • DTV
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