С 11 апреля 2022 года, на территории Приднестровья вводится сбор за проезд по автомобильным дорогам для грузовиков полной массой более 18 тонн, не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике. Соответствующее распоряжение утверждено председателем Правительства ПМР, сообщает NewsPMR
Сбор за проезд взимается при въезде транспортных средств на территорию Приднестровской Молдавской Республики.
В нормативном документе поясняется, что данная мера вводится в целях сохранности дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.
Для крупнотоннажных грузовиков установлены следующие размеры платы за одноразовый проезд по автомобильным дорогам ПМР:
1). 14 РУ МЗП – в отношении транспортных средств, перемещающих инертные строительные материалы (песок, галька, гравий, щебень, известняк, цемент).
2). 8 РУ МЗП – в отношении транспортных средств, перемещающих зерновые, масличные и технические сельскохозяйственные культуры, а также лом и отходы черных и цветных металлов.
Настоящий норматив вступает в силу с 11 апреля 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года включительно.