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Транспортный сбор для грузовиков

Транспортный сбор для грузовиков

С 11 апреля 2022 года, на территории Приднестровья вводится сбор за проезд по автомобильным дорогам для грузовиков полной массой более 18 тонн, не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике. Соответствующее распоряжение утверждено председателем Правительства ПМР, сообщает NewsPMR

Сбор за проезд взимается при въезде транспортных средств на территорию Приднестровской Молдавской Республики.

В нормативном документе поясняется, что данная мера вводится в целях сохранности дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

Для крупнотоннажных грузовиков установлены следующие размеры платы за одноразовый проезд по автомобильным дорогам ПМР:

1). 14 РУ МЗП – в отношении транспортных средств, перемещающих инертные строительные материалы (песок, галька, гравий, щебень, известняк, цемент).

2). 8 РУ МЗП – в отношении транспортных средств, перемещающих зерновые, масличные и технические сельскохозяйственные культуры, а также лом и отходы черных и цветных металлов.

Настоящий норматив вступает в силу с 11 апреля 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года включительно.
  • Сегодня, 11:48
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