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В Тирасполе и Бендерах пройдут дни открытых дверей для будущих мехатроников

В Тирасполе и Бендерах пройдут дни открытых дверей для будущих мехатроников

Во второй половине апреля в Тирасполе и Бендерах пройдут дни открытых дверей, на которых выпускники-девятиклассники и их родители смогут познакомиться с профессией будущего — «Мехатроник». Мероприятия организует Торгово-промышленная палата Приднестровья совместно с ОАО «Флоаре», НП ЗАО «Электромаш» и ООО «Агролегион», сообщается на сайте ТПП

На тираспольском заводе «Электромаш» 19 апреля школьникам и родителям расскажут о преимуществах профессии «Мехатроник в машиностроении».

В свою очередь, 21 апреля на обувной фабрике «Флоаре» состоится презентация профессии «Мехатроник в легкой промышленности». Подготовку по ней проводит Бендерский торгово-технологический техникум, который приглашает школьников и в этом году.

Наконец, через неделю, 29 апреля, день открытых дверей организует ООО «Агролегион». Там ученики девятых классов познакомятся с профессией «Мехатроник в сельском хозяйстве». Мехатроников для сельского хозяйства сегодня готовят в Тираспольском аграрно-технологическом колледже им. М.В. Фрунзе, а для сферы машиностроения – в Промышленно-строительном техникуме. Учебную и производственную практику будущие мехатроники станут проходить как раз на «Электромаше» и «Агролегионе».

Памятные подарки, угощения, фотоконкурс, живое общение и экскурсии по предприятиям – все это будет в программе дней открытых дверей.

Зарегистрироваться на них можно по телефону 0533 9-57-81.

Напомним, что пилотный проект по внедрению в Приднестровье специальности «Мехатроника» в трех секторах экономики – легкой промышленности, сельском хозяйстве и машиностроении — утвержден в прошлом году распоряжением Правительства республики.

Торгово-промышленная палата является его координатором. Проект направлен на подготовку специалистов по новым профессиям, востребованным уже сегодня. При этом спрос на них в перспективе станет расти все больше и больше.

Проект будет способствовать освоению особенностей дуальной формы обучения, снижению миграции и улучшению ситуации в экономике Приднестровья в целом.
  • Сегодня, 13:53
  • DTV
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