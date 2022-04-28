Служба внешней разведки получила сведения о планах Варшавы и Вашингтона установить плотный военно-политический контроль Польши над "своими историческими владениями" на Украине, заявил директор СВР Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости
Он пояснил, что речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства.
"Последовавшие события стали наглядной иллюстрацией колониальных порядков и принудительной полонизации как основных методов строительства "Великой Польши", — цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР.
На этот раз первым этапом "воссоединения" должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их "защиты от российской агрессии". Сейчас модальность этой миссии обсуждается с администрацией президента США Джо Байдена.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием "желающих государств". Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками "коалиции единомышленников", — подчеркнул Нарышкин.
Он отметил, что польское руководство не заинтересовано в дополнительных свидетелях своей операции, поэтому "миротворческий контингент" планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.
"В приоритетные "боевые задачи" польских военных войдет постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами", — добавил директор СВР.
По данным разведки, польские спецслужбы сейчас ищут "договороспособных" представителей украинской элиты, чтобы сформировать из них "демократический" противовес националистам.
В Варшаве рассчитывают, что закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление территории, занятые "миротворцами", заключил Нарышкин.