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Польша объявила о крупных военных учениях на севере и востоке страны

Польша объявила о крупных военных учениях на севере и востоке страны

Польские военные предупредили об усилении передвижения колонн своей техники в мае в связи с предстоящими учениями и просят не публиковать снимки, говорится в сообщении на сайте Войска польского, сообщает russian.rt

"С воскресенья 1 мая по дорогам практически всей страны будет осуществляться движение колонн военной техники в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой подготовки Вооруженных сил Польской Республики", - говорится в сообщении wojsko-polskie.

Военные уточнили, что до конца месяца движение техники будет осуществляться по дорогам Западно-Поморского, Любуского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств (в основном север и восток страны). Военные колонны можно будет встретить на автомагистралях, скоростных дорогах, а также на дорогах местного значения.

"Прибытие и прохождение колонн также будут использоваться участниками учений для отработки приема и переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими государствами. Транспортные средства, участвующие в учениях, чаще всего будут двигаться в ночное время, чтобы их движение как можно меньше создавало затруднения. Тем не менее, некоторые поездки будут проходить в течение дня и даже в часы пик трафика", - говорится в пресс-релизе.

В связи с этим военные просят граждан не публиковать информацию и фотографии передвижения войск и их местонахождения, даты и время прохождения военных колонн, данные о вылетах и посадках военных самолетов.

"Любое необдуманное действие в сети, публикация фотографий с изображением важных военных объектов, техники может иметь негативные последствия для системы безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
  • Сегодня, 16:12
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