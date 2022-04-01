Польские военные предупредили об усилении передвижения колонн своей техники в мае в связи с предстоящими учениями и просят не публиковать снимки, говорится в сообщении на сайте Войска польского, сообщает russian.rt
"С воскресенья 1 мая по дорогам практически всей страны будет осуществляться движение колонн военной техники в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой подготовки Вооруженных сил Польской Республики", - говорится в сообщении wojsko-polskie.
Военные уточнили, что до конца месяца движение техники будет осуществляться по дорогам Западно-Поморского, Любуского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств (в основном север и восток страны). Военные колонны можно будет встретить на автомагистралях, скоростных дорогах, а также на дорогах местного значения.
"Прибытие и прохождение колонн также будут использоваться участниками учений для отработки приема и переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими государствами. Транспортные средства, участвующие в учениях, чаще всего будут двигаться в ночное время, чтобы их движение как можно меньше создавало затруднения. Тем не менее, некоторые поездки будут проходить в течение дня и даже в часы пик трафика", - говорится в пресс-релизе.
В связи с этим военные просят граждан не публиковать информацию и фотографии передвижения войск и их местонахождения, даты и время прохождения военных колонн, данные о вылетах и посадках военных самолетов.
"Любое необдуманное действие в сети, публикация фотографий с изображением важных военных объектов, техники может иметь негативные последствия для системы безопасности и обороны", - говорится в сообщении.