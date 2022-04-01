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Правительство ПМР предлагает расширить налоговую льготу по банковским вкладам

Правительство ПМР предлагает расширить налоговую льготу по банковским вкладам

В ходе заседания Правительства было рассмотрено предложение о внесении дополнений в Закон «О подоходном налоге с физических лиц». Представил проект глава Государственной налоговой службы Евгений Кошелев. Документ разработан в целях установления благоприятных предпосылок в сфере налогообложения доходов приднестровцев, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

Руководитель ведомства пояснил, что в действующем законе, регулирующем налогообложение доходов физлиц, зафиксирован ряд льгот. Одна из них предполагает необложение данным налогом дивидендов и процентов по вкладам в кредитных организациях. Вместе с тем, существует также норма, предусматривающая, что доходы работников в случае превышения пяти размеров прожиточных минимумов влекут утрату права на применение стандартного вычета в размере прожиточного минимума.

В этой связи дополнениями в закон предполагается расширение налоговой льготы по банковским вкладам. Правительство предлагает проценты по вкладам не учитывать при исчислении дохода, влияющего на получение стандартного вычета.

«Таким образом, физические лица, которые получают проценты по вкладам не зависимо от их величины, будут сохранять право на использование стандартного налогового вычета при получении дохода по месту работы, либо по итогам декларирования доходов в налоговых органах», - отметил Евгений Кошелев.

В целом данный проект направлен на поддержку граждан и повышение привлекательности вкладов в кредитных организациях, что в итоге должно положительно повлиять в том числе на банковскую ликвидность. Инициативу поддержали все члены Правительства. В ближайшее время она поступит на рассмотрение в Верховный Совет.
  • Сегодня, 16:20
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