В связи с тем, что в соцсетях разошлась фейковая информация о том, что в Приднестровье объявлены военные сборы и якобы это связано с мобилизацией населения, Министерство обороны ПМР опубликовало разъяснения на сайте ведомства :
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство обороны разъясняет, что Миротворческий контингент Приднестровской Молдавской Республики с момента своего создания – с 1992 года – формируется посредством призыва граждан на специальные сборы.
Сборы проводятся четыре раза в год, продолжительность – 90 дней.
Информация о проведении сборов в течение многих лет регулярно публикуется в различных средствах массовой информации и на информационных площадках государственных администраций городов и районов республики.
Так, в 2022 году информация публиковалась на сайте Министерства обороны в январе-феврале и 15 апреля, также в январе-феврале и в 20-х числах апреля была распространена на других информационных площадках республики.
Отмечаем, сборы проводятся в плановом порядке и являются регулярным мероприятием в течение года на протяжении уже трех десятилетий.