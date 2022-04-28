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Минобороны выступило с разъяснением по поводу призыва на сборы в Миротворческий контингент

Минобороны выступило с разъяснением по поводу призыва на сборы в Миротворческий контингент

В связи с тем, что в соцсетях разошлась фейковая информация о том, что в Приднестровье объявлены военные сборы и якобы это связано с мобилизацией населения, Министерство обороны ПМР опубликовало разъяснения на сайте ведомства :

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство обороны разъясняет, что Миротворческий контингент Приднестровской Молдавской Республики с момента своего создания – с 1992 года – формируется посредством призыва граждан на специальные сборы.

Сборы проводятся четыре раза в год, продолжительность – 90 дней.

Информация о проведении сборов в течение многих лет регулярно публикуется в различных средствах массовой информации и на информационных площадках государственных администраций городов и районов республики.

Так, в 2022 году информация публиковалась на сайте Министерства обороны в январе-феврале и 15 апреля, также в январе-феврале и в 20-х числах апреля была распространена на других информационных площадках республики.

Отмечаем, сборы проводятся в плановом порядке и являются регулярным мероприятием в течение года на протяжении уже трех десятилетий.
  • Сегодня, 16:45
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