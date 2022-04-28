В власти США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» и возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы». Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, сообщает EADaily
«Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка, но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы» — и это запрещено», — сказал он.
Кроме США, разрешение на проведение шествия «Бессмертного полка» в этом году отозвали власти Ирландии. В Германии шествие официально пока не запретили, но прорабатывают вопрос, чтобы провести альтернативное шествие.
На территории России «Бессмертный полк» в этом году пройдет в традиционном очном формате. Организаторы акции призвали родных и близких участников и героев Великой Отечественной войны, проживающих в зарубежных странах, где эта она невозможна из-за запретов, принять участие в шествии в России онлайн.
Напомним, акция регулярно проходила в России в День Победы 9 мая начиная с 2012 года, когда ее провели в Томске. В 2019 году в шествии, прошедшем в 3 700 городах и населенных пунктах страны, приняли участие в общей сложности более 10 млн человек. В 2020 и 2021 годах мероприятие проводилось в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.
Как сообщало EADaily , в этом году в Израиле также отменили массовые парады и шествия на 9 мая, поскольку вокруг праздника сложилась «деликатная ситуация». Подвиг евреев-воинов будет отмечен во время церемонии в честь Дня независимости Израиля на горе Герцль.