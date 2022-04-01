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Семейное образование в Приднестровье

Семейное образование в Приднестровье

Министерство просвещения ПМР приняло положение о получении начального общего и основного общего образования в форме семейного образования. Предварительно документ прошел согласование в Минсоцзащите, госадминистрациях городов и районов ПМР, сообщает NewsPMR

Положение определяет порядок организации и получения семейного образования, которое предполагает самостоятельное освоение обучающимся общеобразовательных программ по предметам, курсам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования с последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией в организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего и основного общего образования и имеющей государственную аккредитацию.

При выборе семейного образования у родителей возникают обязательства по обеспечению обучения ребенка, несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными стандартами.

Они могут пригласить преподавателей самостоятельно или обучать ребенка самостоятельно. При этом преподавать могут только лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование либо имеющие незаконченное высшее профессиональное образование, либо прошедшие профессиональную подготовку; отвечающие квалификационным требованиям в системе образования.

При получении семейного образования организация образования несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.

Обучающиеся в форме семейного образования при прохождении аттестации пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе и могут по решению родителей с учетом их мнения на любом этапе обучения продолжить образование в организации образования.

Освоившим программу основного общего образования и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем образовании. Не прошедшим итоговую аттестацию – выдается академическая справка установленного образца.

NewsPMR
  • Сегодня, 13:26
  • DTV
  • Просмотров: 11
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