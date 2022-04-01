Из-за красного уровня террористической опасности в ПМР школьников перевели на дистанционный формат обучения. Соответственно дети не будут получать бесплатное питание в учебных учреждениях. Родителям льготников выплачивают денежные компенсации или выдают продуктовые наборы – по выбору заявителя. Для этого необходимо написать заявление, предоставить копию расчетного счёта и другие необходимые документы в организацию образования. Пока же на этой неделе выплачивались денежные компенсации за февраль, когда дети из-за вспышки коронавируса учились на удаленке, сообщает пресс-служба ВС ПМР
«УНО до конца недели, до начала майских праздников будет произведена выплата компенсации на расчетные счета родителей или законных представителей. По объективным причинам продуктовыми наборами семьи будут обеспечены несколько позже. Планируем до 20 мая завершить эту работу», – отметила заместитель главы госадминистрации Тирасполя и Днестровска по социальным вопросам Стелла Бай.
Выплаты были начислены благодаря продлению мер господдержки, которые действовали в 2020 и 2021 годах, и на 2022 год. Депутаты приняли соответствующие изменения в закон в марте. Правительство определило механизм помощи.
Только в Тирасполе поступило 2883 заявления. 523 из них – на продуктовые наборы. Сумма компенсации зависит от количества учебных дней на дистанционке. По решению оперштаба дети перешли на дистанционный формат и не питались в школе с 31 января и до конца февраля.
За этот период родителям льготников начисляют 275 рублей. Из расчета 14,5 рублей в день.
В список льготников входят, например, дети из многодетных семей, дети защитников, дети-сироты. Для первоклашек сумма компенсации за время удаленной учебы зимой немного ниже из-за каникул. И составляет 203 рубля. Не как у всех школьников размер выплат и для учащихся коррекционных школ Тирасполя.
«Это так называемые малокомплектные школы. В этот период было требование оперштаба на определенный срок. Количество учебных дней высчитывается из каждой конкретной ситуации», – пояснила Стелла Бай.
Все документы из школ направляются в управления народного образования по республике. Данные проверяют и затем на основании списка заявок государство начисляет сумму выплат.