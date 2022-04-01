



Компания "Газпром" подтвердила запрошенные Молдовой объемы газа в мае. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба газораспределительного предприятия "Молдовагаз" в своем



"ПАО "Газпром" официально подтвердило объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года. Поставки запланировано осуществлять по традиционному газотранспортному маршруту. Ожидаемая закупочная цена на май составляет $910, без учета теплотворности", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что для правобережной части Молдовы на май забронировано 32 млн куб. м, а для Приднестровья - 131 млн куб. м., сообщает



Как пояснили корреспонденту ТАСС специалисты, пока это сообщение подтверждает только техническую возможность поставок. Проблема соблюдения Молдовой контрактных обязательств не снята.



"Газпром" может прекратить поставки, так как Молдова пока не готова исполнять договоренности по возврату долга за потребленное топливо и просит отсрочки. Кишинев готов согласовать график погашения задолженности только после аудита долга, который накопился на балансе компании "Молдовагаз". Ранее стороны договорились, что соглашение на этот счет будет подписано до 1 мая, однако правительство РМ пока не смогло привлечь зарубежного аудитора. Компания "Газпром" подтвердила запрошенные Молдовой объемы газа в мае. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба газораспределительного предприятия "Молдовагаз" в своем Telegram-канале "ПАО "Газпром" официально подтвердило объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года. Поставки запланировано осуществлять по традиционному газотранспортному маршруту. Ожидаемая закупочная цена на май составляет $910, без учета теплотворности", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что для правобережной части Молдовы на май забронировано 32 млн куб. м, а для Приднестровья - 131 млн куб. м., сообщает ТАСС Как пояснили корреспонденту ТАСС специалисты, пока это сообщение подтверждает только техническую возможность поставок."Газпром" может прекратить поставки, так как Молдова пока не готова исполнять договоренности по возврату долга за потребленное топливо и просит отсрочки. Кишинев готов согласовать график погашения задолженности только после аудита долга, который накопился на балансе компании "Молдовагаз". Ранее стороны договорились, что соглашение на этот счет будет подписано до 1 мая, однако правительство РМ пока не смогло привлечь зарубежного аудитора.

Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель российского концерна Сергей Куприянов сообщал, что в настоящее время долг "Молдовагаза" составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.