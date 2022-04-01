Dnestr.TV

 
0

"Газпром" подтвердил запрошенные Молдовой объемы газа в мае

"Газпром" подтвердил запрошенные Молдовой объемы газа в мае

Компания "Газпром" подтвердила запрошенные Молдовой объемы газа в мае. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба газораспределительного предприятия "Молдовагаз" в своем Telegram-канале.

"ПАО "Газпром" официально подтвердило объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года. Поставки запланировано осуществлять по традиционному газотранспортному маршруту. Ожидаемая закупочная цена на май составляет $910, без учета теплотворности", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что для правобережной части Молдовы на май забронировано 32 млн куб. м, а для Приднестровья - 131 млн куб. м., сообщает ТАСС

Как пояснили корреспонденту ТАСС специалисты, пока это сообщение подтверждает только техническую возможность поставок. Проблема соблюдения Молдовой контрактных обязательств не снята.

"Газпром" может прекратить поставки, так как Молдова пока не готова исполнять договоренности по возврату долга за потребленное топливо и просит отсрочки. Кишинев готов согласовать график погашения задолженности только после аудита долга, который накопился на балансе компании "Молдовагаз". Ранее стороны договорились, что соглашение на этот счет будет подписано до 1 мая, однако правительство РМ пока не смогло привлечь зарубежного аудитора.

Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель российского концерна Сергей Куприянов сообщал, что в настоящее время долг "Молдовагаза" составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.
  • Сегодня, 15:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна