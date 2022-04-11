Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в Молдове информирует потребителей о том, что в рамках программы мониторинга и надзора в области безопасности и качества ввозимых пищевых продуктов не животного происхождения на 2022 год выявлена партия риса с превышением допустимого уровня неорганического мышьяка (1,6 мг/кг). В соответствии с Постановлением Правительства №. 520/2010, допустимый уровень неорганического мышьяка составляет 0,2 мг/кг, сообщает агенство
В целях обеспечения потребителей безопасными для употребления продуктами питания в срочном порядке предписано изъять номинированную партию из торговых заведений.
Информация о продукте :
Наименование товара: Рис шлифованный круглозерный, сорт I,
товарный знак ОРА ;
Упаковщик: Vitafor SRL;
Вес нетто: 1 кг;
Дата упаковки: 11.04.2022.
Согласно действующему законодательству РМ, владельцы пищевых предприятий, владеющие несоответствующей продукцией, обязаны изъять ее с рынка и сотрудничать с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов в отношении действий, предпринятых для предотвращения или снижения рисков для здоровья человека, связанных с продукцией. еда.
Несоответствующие владельцы пищевых предприятий, которые не предприняли шагов по выводу этих продуктов с рынка, несут юридическую ответственность.
Людей, которые приобрели эти продукты, просят не употреблять их и имеют право вернуть их в магазин, где они были приобретены.
Ведётся расследование.
В случае обнаружения несоответствующих требованиям продуктов питания или отклонений от положений законодательства о защите прав потребителей, граждан просят обратиться с заявлением в Агентство по тел. телефон: 0 (22) 26 46 43;