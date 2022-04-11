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В Молдове сняли с продажи рис с мышьяком

В Молдове сняли с продажи рис с мышьяком

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в Молдове информирует потребителей о том, что в рамках программы мониторинга и надзора в области безопасности и качества ввозимых пищевых продуктов не животного происхождения на 2022 год выявлена ​​партия риса с превышением допустимого уровня неорганического мышьяка (1,6 мг/кг). В соответствии с Постановлением Правительства №. 520/2010, допустимый уровень неорганического мышьяка составляет 0,2 мг/кг, сообщает агенство

В целях обеспечения потребителей безопасными для употребления продуктами питания в срочном порядке предписано изъять номинированную партию из торговых заведений.

Информация о продукте :

Наименование товара: Рис шлифованный круглозерный, сорт I,

товарный знак ОРА ;

Упаковщик: Vitafor SRL;

Вес нетто: 1 кг;

Дата упаковки: 11.04.2022.

В Молдове сняли с продажи рис с мышьяком

В Молдове сняли с продажи рис с мышьяком

Согласно действующему законодательству РМ, владельцы пищевых предприятий, владеющие несоответствующей продукцией, обязаны изъять ее с рынка и сотрудничать с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов в отношении действий, предпринятых для предотвращения или снижения рисков для здоровья человека, связанных с продукцией. еда.

Несоответствующие владельцы пищевых предприятий, которые не предприняли шагов по выводу этих продуктов с рынка, несут юридическую ответственность.

Людей, которые приобрели эти продукты, просят не употреблять их и имеют право вернуть их в магазин, где они были приобретены.

Ведётся расследование.

В случае обнаружения несоответствующих требованиям продуктов питания или отклонений от положений законодательства о защите прав потребителей, граждан просят обратиться с заявлением в Агентство по тел. телефон: 0 (22) 26 46 43;

Зеленая линия: 0 800 800 33;

Вайбер: 067675544;

электронная почта: sesizare@ansa.gov.md.
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