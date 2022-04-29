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Турция заправит Украину через Молдову

Турция заправит Украину через Молдову
Иллюстрация: gifp.md

Небольшой дунайский порт Джурджулешты стал хабом по поставкам бензина и дизельного топлива на Украину. Темп захода танкеров в единственный порт Молдовы за последние 10 дней сравним в годовом исчислении с объемами, которые вдвое выше, чем Молдова импортировала в прошлом году.

По данным навигационных порталов, с 19 по 29 апреля в молдавский порт Джурджулешты заходили 7 танкеров, которые могли доставить в страну более 44 тыс. тонн нефтепродуктов. При таком темпе годовые объемы перевалки порта вырастут до 1,6 млн тонн. Это вдвое больше, чем Молдова импортировала бензина и дизельного топлива в прошлом году, по данным регулятора Anre, сообщает eadaily.com

При этом порт Джурджулешты не является основным источником поставок в Молдову. Большая часть бензина и дизтоплива доставляется из Румынии — автомобильным и железнодорожным транспортом.

Единственный порт Молдова получила благодаря договоренностям 1992 года с Украиной. Кишинев и Киев обменялись участками земли у Дуная.

В 2021 году Украина импортировала 42% дизельного топлива из Белоруссии, а 30% - из России. После начала военной спецоперации поставки прекратились. Частично перестраивать логистику пришлось и Молдовы.

О том, что страна стала транзитной зоной для поставок топлива на Украину, подтвердила и сама президент Молдавии Майя Санду.

По данным навигационных порталов, с 19 по 29 апреля в порт Джурджулешты могли доставить 44,2 тыс. тонн нефтепродуктов.

Почти половина из них пришла из Турции танкерами Zumrut Ana, Lesley CT и Kalbajar.

Первый танкер с дедвейтом в 7,78 тыс. тонн прибыл из Немрута, что расположен у Измира, где находится НПЗ Star азербайджанской компании Socar. У нее нет своего представительства в Молдове, но есть своя сеть на Украине.

По данным регулятора Anre, в 2021 году Молдова не импортировала турецкий бензин, а доля дизельного топлива из Турции в общем импорте составила 2,5%, или 16,2 тыс. тонн, — меньше, чем за 10 дней доставили танкеры из Турции.

Еще 8,4 тыс. тонн доставили из Новороссийска. Поставки российского топлива, которое потенциально могут использовать в ВСУ, скандальный вопрос. И касаться он может «Лукойла», который является крупнейшим экспортером нефтепродуктов из Новороссийска. В то же время частная российская компания владеет сетью АЗС и нефтебаз в Молдове и еще в прошлом году, например, проводила тендеры на железнодорожную доставку 19,8 тыс. тонн бензинов и дизельного топлива из порта Джурджулешты на нефтебазу «Аэропорт» на этот год.

Кроме того, «Лукойл» владеет НПЗ Petrotel-Lukoil в румынском Плоешти мощностью 2,7 млн тонн и доставляет оттуда основные объемы топлива в Молдову — железной дорогой и автомобильным транспортом.

EADaily направило запрос в «Лукойл» по поводу танкера Heather, который прошел по маршруту Новороссийск — Джурджулешты, но ответа не получило.

eadaily.com
  • Сегодня, 16:23
  • DTV
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