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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 22 по 28 апреля на территории республики зарегистрировано 146 заявлений и сообщений о преступлениях. По 127 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период был зарегистрирован один грабёж (раскрыт), три убийства (лица установлены), один факт причинения тяжкого вреда здоровью (раскрыт), 17 краж (семь из них раскрыто по горячим следам). Выявлено и задокументировано два факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано пять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.

За минувшую неделю представителями подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1030 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 26 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено десять таких водителей, г. Бендеры – пять, Дубоссарского района – четыре, Слободзейского – три, Григориопольского и Каменского районов – по два.

С 22 по 28 апреля на территории республики зарегистрировано два пожара: в Слободзее и Дубоссарах. Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 12 административных протоколов.
mvdpmr.org
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