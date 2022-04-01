Молдавский металлургический завод (ММЗ) получил экологические авторизации Молдовы до 31 мая. Это означает, что завод сможет импортировать сырьё и возобновить производство.
Для стабильной работы предприятия необходимы регулярные поставки металлолома из-за рубежа. Ранее из-за того что Молдова не выдавала ММЗ экологическую авторизацию, завод не мог завозить сырьё для переработки.
На прошлой неделе сообщалось, что ММЗ удалось запустить благодаря тому, что на территории самого Приднестровья получилось собрать около 5 тыс. тонн металлолома, чего хватило бы предположительно до 1 мая.
Руководство Приднестровья не раз призывало молдавскую сторону снять введённые против ММЗ ограничения, называя их необоснованными.
Также стало известно о том, что правительство Молдовы подписало контракт ещё на один месяц с Молдавской ГРЭС на поставки электроэнергии. Об этом говорится в документе высшего исполнительного органа РМ.
Все эти договоренности были достигнуты на состоявшейся встрече с президентом Приднестровья с молдавской рабочей группой.
Как отмечает молдавский депутат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Лилиан Карп, на этой встрече, обсудили и вопрос электроэнергии. Карп подтвердил, что в обмен на сохранение на месяц действующего тарифа Кишинев пошел на уступки, касающиеся деятельности рыбницкого металлургического завода (ММЗ), работа которого в последнее время приостановили.
«Конечно, были небольшие уступки в том, что касается деятельности [металлургического] завода на левом берегу Днестра», — сказал Карп, добавив, что решение было принято с учетом того, что левый берег, в свою очередь, «предоставит нам выгодную цену на электроэнергию» и обеспечит доступ наших природоохранных учреждений, которые проведут тщательный контроль завода.
Ранее представители Министерства окружающей среды Молдовы сообщали, что у предприятия нет экологической авторизации. Срок рассмотрения документов, необходимых для выдачи разрешения, в министерстве не указали.
29 апреля на заседании комиссии по ЧС ее члены приняли решение выдать ММЗ экологические авторизации на срок до 31 мая.
На том же заседании комиссия приняла решение закупать в мае электроэнергию у Молдавской ГРЭС и параллельно вести переговоры с остальными игроками рынка о поставках на июнь и последующие месяцы. Такое решение премьер-министр Наталья Гаврилица связала с тем, что все компании, участвовавшие в тендере, предлагали цену намного выше, чем нынешняя закупочная.
«По результатам переговоров в мае [закупочная] цена на электроэнергию составит $59,5 за 1 МВатт/час. У нас есть месяц, чтобы найти долгосрочные решения, которые помогут сохранить тариф на электроэнергию на том же уровне», — заявила премьер.