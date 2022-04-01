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С 1 по 3 мая в Одессе вводится комендантский час

С 1 по 3 мая в Одессе вводится комендантский час

Комендантский час в Одессе вводится с вечера воскресенья и продлится до утра вторника, сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

"Распоряжением начальника Одесской ОВА Максима Марченко, только на территории г. Одессы введен комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая 2022 года до 5 часов 00 минут 3 мая 2022 года", - говорится в сообщении, передает interfax.com.ua

В это время будет запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

"На другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00", - добавляют в ОВА.

interfax.com.ua
  • Сегодня, 07:23
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