Журналистов российского издания «Известия» — корреспондента Дмитрия Лару и оператора Виктора Цховребора — не впустили в Молдову.
По информации издания, их развернули на пункте контроля в аэропорту Кишинева, куда они прилетели из Стамбула.
«Оператору отказали с формулировкой “нет обратных билетов”, а корреспондента обвинили в том, что он якобы едет воевать на Украину», — сообщают «Известия».
Информацию подтвердила представитель Пограничной полиции Раиса Новицки. В комментарии для unimedia.md она отметила, что журналисты не смогли обосновать цель своего визита в Молдову.
«Двум иностранным пассажирам рейса Стамбул-Кишинев было отказано во въезде в Молдову. Решение принято в связи с тем, что они не выполнили законные требования для получения разрешения на пересечение государственной границы. В то же время в ходе прохождения пограничного контроля эти лица не смогли обосновать цель своего визита в Молдову», — пояснила Новицки.