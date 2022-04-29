Dnestr.TV

 
0

Двух журналистов российского издания не впустили в Молдову

Двух журналистов российского издания не впустили в Молдову

Журналистов российского издания «Известия» — корреспондента Дмитрия Лару и оператора Виктора Цховребора — не впустили в Молдову.

По информации издания, их развернули на пункте контроля в аэропорту Кишинева, куда они прилетели из Стамбула.

«Оператору отказали с формулировкой “нет обратных билетов”, а корреспондента обвинили в том, что он якобы едет воевать на Украину», — сообщают «Известия».

Информацию подтвердила представитель Пограничной полиции Раиса Новицки. В комментарии для unimedia.md она отметила, что журналисты не смогли обосновать цель своего визита в Молдову.

«Двум иностранным пассажирам рейса Стамбул-Кишинев было отказано во въезде в Молдову. Решение принято в связи с тем, что они не выполнили законные требования для получения разрешения на пересечение государственной границы. В то же время в ходе прохождения пограничного контроля эти лица не смогли обосновать цель своего визита в Молдову», — пояснила Новицки.

news.mail.ru
  • Сегодня, 07:33
  • DTV
  • Просмотров: 2
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • Пенсионерам начнут зачислять по 170 рублей вместо проду ...
  • Программа по наращиванию потенциала в области продвижен ...
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна