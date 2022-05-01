Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибудет в Молдову в среду, четвертого мая. Об этом сообщает пресс-служба главы Евросовета.
Визит состоится в рамках двухдневной поездки Мишеля в Грецию и Молдову. Сообщается, что во вторник Мишель приедет в Александрополис, в Грецию, где примет участие в церемонии закладки нового терминала сжиженного природного газа, который улучшит газоснабжение и инфраструктуру в Юго-Восточной Европе, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.
На мероприятии также будут присутствовать премьер-министры Греции, Болгарии и Северной Македонии, а также президент Сербии.
Далее в среду, 4 мая, глава Европейского cовета отправится в Молдову, где встретится с президентом Майей Санду.
Цель визита и предмет переговоров с президентом Молдовы не сообщаются.