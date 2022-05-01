Dnestr.TV

 
0

Председатель Евросовета Шарль Мишель посетит Молдову

Председатель Евросовета Шарль Мишель посетит Молдову

Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибудет в Молдову в среду, четвертого мая. Об этом сообщает пресс-служба главы Евросовета.

Визит состоится в рамках двухдневной поездки Мишеля в Грецию и Молдову. Сообщается, что во вторник Мишель приедет в Александрополис, в Грецию, где примет участие в церемонии закладки нового терминала сжиженного природного газа, который улучшит газоснабжение и инфраструктуру в Юго-Восточной Европе, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.

На мероприятии также будут присутствовать премьер-министры Греции, Болгарии и Северной Македонии, а также президент Сербии.

Далее в среду, 4 мая, глава Европейского cовета отправится в Молдову, где встретится с президентом Майей Санду.

Цель визита и предмет переговоров с президентом Молдовы не сообщаются.
  • Сегодня, 06:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна