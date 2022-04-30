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Канадский спутник впервые зафиксировал выбросы метана от коров из космоса

Канадский спутник впервые зафиксировал выбросы метана от коров из космоса

Канадская аэрокосмическая компания GHGSat использовала один из своих трех спутников, чтобы провести независимый мониторинг выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве и выявить источники пяти особенно обширных метановых шлейфов. В результате спутнику удалось связать один из таких шлейфов с единственной животноводческой фермой в долине Сан-Хоакин, находящейся в 10 км к юго-востоку от города Бейкерсфилд в Калифорнии, пишет gazeta.ru ссылаясь на New Scientist.

То, что крупный рогатый скот через отрыжку и метеоризм вносит заметный вклад в изменение климата на Земле и способствует глобальному потеплению, экологам было известно уже давно, однако теперь изучение этого явления вышло на совершенно новый уровень. Ранее ученые наблюдали за выбросами метана с ферм лишь с земли и с самолетов, а теперь они впервые увидели эти выбросы из космоса.

По данным GHGSat Inc., владеющей спутниками с инструментами высокого разрешения, 2 февраля выбросы метана на кормовой площадке возле Бейкерсфилда варьировались от 443 кг до 668 кг в час. Если уровень подобных выбросов сохранится в течение года, то крупный рогатый скот на ферме выделит суммарно 5 116 тонн газа, что достаточно для питания 15 402 домов, говорится в заявлении монреальской компании. По словам топ-менеджера GHGSat Броуди Уайта, в отличие от других источников загрязнений атмосферы, особая проблема крупного рогатого скота заключается в том, что эти выбросы более рассеяны и легко переносятся ветром, что затрудняет их отслеживание с помощью наземных приборов.

Согласно выводам экспертной комиссии ООН, метан как агент глобального потепления действует более чем в 84 раза эффективнее, чем углекислый газ в первые два десятилетия своего пребывания в атмосфере, поэтому для замедления темпов глобального потепления выбросы метана должны быть сокращены к 2030 году на треть. Эти выбросы связаны в основном с деятельностью человека, включая сельское хозяйство, и крупнейшим источником метана в мире является крупный рогатый скот. По данным Агентства по охране окружающей среды, в США на сельское хозяйство приходилось около 11% общих выбросов парниковых газов в 2020 году, причем более четверти этого объема относится к крупному и другому домашнему скоту.
gazeta.ru
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