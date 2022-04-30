Канадская аэрокосмическая компания GHGSat использовала один из своих трех спутников, чтобы провести независимый мониторинг выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве и выявить источники пяти особенно обширных метановых шлейфов. В результате спутнику удалось связать один из таких шлейфов с единственной животноводческой фермой в долине Сан-Хоакин, находящейся в 10 км к юго-востоку от города Бейкерсфилд в Калифорнии, пишет gazeta.ru ссылаясь на New Scientist.
То, что крупный рогатый скот через отрыжку и метеоризм вносит заметный вклад в изменение климата на Земле и способствует глобальному потеплению, экологам было известно уже давно, однако теперь изучение этого явления вышло на совершенно новый уровень. Ранее ученые наблюдали за выбросами метана с ферм лишь с земли и с самолетов, а теперь они впервые увидели эти выбросы из космоса.
По данным GHGSat Inc., владеющей спутниками с инструментами высокого разрешения, 2 февраля выбросы метана на кормовой площадке возле Бейкерсфилда варьировались от 443 кг до 668 кг в час. Если уровень подобных выбросов сохранится в течение года, то крупный рогатый скот на ферме выделит суммарно 5 116 тонн газа, что достаточно для питания 15 402 домов, говорится в заявлении монреальской компании. По словам топ-менеджера GHGSat Броуди Уайта, в отличие от других источников загрязнений атмосферы, особая проблема крупного рогатого скота заключается в том, что эти выбросы более рассеяны и легко переносятся ветром, что затрудняет их отслеживание с помощью наземных приборов.
Согласно выводам экспертной комиссии ООН, метан как агент глобального потепления действует более чем в 84 раза эффективнее, чем углекислый газ в первые два десятилетия своего пребывания в атмосфере, поэтому для замедления темпов глобального потепления выбросы метана должны быть сокращены к 2030 году на треть. Эти выбросы связаны в основном с деятельностью человека, включая сельское хозяйство, и крупнейшим источником метана в мире является крупный рогатый скот. По данным Агентства по охране окружающей среды, в США на сельское хозяйство приходилось около 11% общих выбросов парниковых газов в 2020 году, причем более четверти этого объема относится к крупному и другому домашнему скоту. gazeta.ru