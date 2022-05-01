В молдавском правительственном Telegram-канале 30 апреля сообщили, что на севере Молдовы рассылают поддельные приказы с призывами участвовать «в учениях и мобилизации». Как сообщило правительство, фейковые документы подписывают Военными территориальными центрами.
В сообщении подчеркивается, что минобороны подобные приказы не выпускало и не рассылало.
Пресс-служба генерального инспектората полиции РМ сообщила, что идентифицировала человека, распространявшего фейковые призывы к учениям и мобилизации на севере Молдовы.
В сообщении полиции отмечается, что в фальшивых повестках содержались угрозы штрафа и использовалась печать учебного заведения.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. На данный момент проверяется, действовал ли человек в одиночку или в составе группы.
За распространение ложной информации ему грозит штраф до 47 500 леев, неоплачиваемая работа на благо общества от 180 до 240 часов или до 5 лет лишения свободы. newsmaker.md