Dnestr.TV

 
0

Журналиста еще одного известного российского СМИ, ехавшего в Приднестровье, не пустили в Молдову

Журналиста еще одного известного российского СМИ, ехавшего в Приднестровье, не пустили в Молдову

Власти Молдовы не пустили в страну корреспондента РИА Новости Артура Шайхутдинова, направлявшегося в Приднестровье для освещения ситуации в регионе.
На паспортном контроле в аэропорту Кишинева в субботу вечером молдавские пограничники досмотрели его багаж. Причиной было названо отсутствие аккредитации молдавского МИД.

"Паспорт мне не отдали, отправили ждать в транзитной зоне. Пограничник сказал, что паспорт отдадут командиру воздушного судна при вылете из Кишинева", — рассказал Шайхутдинов.

Его отвезли к самолету в выделенном автобусе, отдельно от остальных пассажиров. Документы репортера, по его словам, были запечатаны в конверт и переданы экипажу, который вернет их только после посадки в Стамбуле. Корреспондент уже вылетел.

В пятницу стало известно, что власти Молдавии также не пустили в страну оператора и корреспондента "Известий". Оператору отказали из-за "отсутствия обратных билетов", а корреспондента обвинили в планах поездки на Украину.

ria.ru
  • Вчера, 19:42
  • DTV
  • Просмотров: 58
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье семь предприятий выставляют на продажу
  • В Приднестровье впервые прошел концерт посвящённый "Ме ...
  • Молдова может лишиться сухопутного сообщения с Россией
  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • 11 журналистов с двух берегов Днестра стали финалистами ...
  • Из ПМР разрешен экспорт отдельных категорий товаров
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • В каких отраслях самые высокие зарплаты
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна