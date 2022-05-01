Власти Молдовы не пустили в страну корреспондента РИА Новости Артура Шайхутдинова, направлявшегося в Приднестровье для освещения ситуации в регионе. На паспортном контроле в аэропорту Кишинева в субботу вечером молдавские пограничники досмотрели его багаж. Причиной было названо отсутствие аккредитации молдавского МИД.
"Паспорт мне не отдали, отправили ждать в транзитной зоне. Пограничник сказал, что паспорт отдадут командиру воздушного судна при вылете из Кишинева", — рассказал Шайхутдинов.
Его отвезли к самолету в выделенном автобусе, отдельно от остальных пассажиров. Документы репортера, по его словам, были запечатаны в конверт и переданы экипажу, который вернет их только после посадки в Стамбуле. Корреспондент уже вылетел.
В пятницу стало известно, что власти Молдавии также не пустили в страну оператора и корреспондента "Известий". Оператору отказали из-за "отсутствия обратных билетов", а корреспондента обвинили в планах поездки на Украину.